Astronomie (suite), Dany Placard

Dany Placard fait durer le buzz sur ce nouveau mini-album de six chansons à dévorer comme s’il était le dessert après l’acidulé J’connais rien à l’astronomie, paru à pareille date l’an dernier. Bonne nouvelle : visiblement, ni le virus ni les confinements n’ont plombé la folle humeur de l’auteur-compositeur-interprète, qui s’était détourné du country-folk ténébreux pour embrasser son côté rock givré. Ça commence avec la suite de la dégustation de champignons magiques entamée sur le précédent disque (Pulperie V2), amusant délire psyché-rock qui se répète, avec plus de batterie et de guitares, sur Carrousel, How et J’ai jamais su quoi dire, probablement l’une des plus accrocheuses et comiques de son répertoire (« J’ai déjà eu une belle-mère / Qui pensait que je m’appelais Daniel / Pis j’ai jamais rien dit »). Au milieu du délire, Placard trouve tout de même l’inspiration pour un peu de tendresse, sur la belle J’pense pas m’coucher tard, conversation imaginaire avec sa blonde « La maison est vide en maudit / Depuis qu’t’es retournée au New-B. / J’vas dormir sur ton oreiller… »

Astronomie(suite) by Dany Placard