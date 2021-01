Blue, Emma Beko

On ne devrait pas s’étonner de la variété des influences qui forment le son d’Emma Beko, la jeune rappeuse, chanteuse et compositrice-réalisatrice ayant connu un riche parcours avant d’atterrir au Québec. Née en Hongrie de parents aux racines péruviennes, elle tombe dans la marmite hip-hop au secondaire, qu’elle termine à New York. Blue, son premier album, hésite un peu trop entre l’électropop fédératrice et le rap alternatif confessionnel, mais les multiples talents de la musicienne éclatent enfin au grand jour sur ces neuf chansons de ce premier album. On retiendra d’abord son flair pour les rythmiques atmosphériques, les subtiles touches trap qui transportent sa voix mature. Ensuite, les collaborations se démarquent : la fragile Alma avec la comédienne et chanteuse Karelle Tremblay, la formidable Salute avec le MC Quills — une ambiance à la Portishead — et cette envoûtante Party, avec le couplet en français livré par Rymz, sur laquelle la musicienne offre aux harmonies scintillantes de la guitare et des synthés un contrepoint de basse caverneuse. Vivement la suite. Écoutez "MHS"​

Blue ★★★ Pop Emma Beko, indépendant