The Democracy ! Suite, Wynton Marsalis

On présume que ce n’était pas la première de leurs préoccupations, mais les émeutiers qui ont secoué le Capitole américain le 6 janvier ont donné au nouveau projet du trompettiste Wynton Marsalis la plus forte des résonances — déjà que The Democracy ! Suite devait sortir en même temps que Donald Trump quittait la Maison-Blanche… Mais il n’y a pas vraiment de hasard : cela fait des années que Marsalis développe cette idée que le « jazz est une métaphore de la démocratie ». Écrite en pleine pandémie, cette suite de compositions fait écho aux turbulences de l’époque : Sloganize, Patronize, Realize, Revolutionize (Black Lives Matters) est assez explicite ; That Dance We Do a été inspirée par les musiques entendues dans des manifestations à travers le monde, etc. Musicalement, c’est du pur Marsalis : ce croisement entre expressions modernes du jazz et ses racines ; musique qui exprime la joie, la beauté, la colère ; exubérante ici, plus sombre ailleurs ; le blues comme fondamentale. Très gros jazz, brillant, bouillant, mené par un groupe exceptionnel. Un album important. Écoutez Jazz at Lincoln Center Orchestra Septet avec Wynton Marsalis

The Democracy ! Suite ★★★★ 1/2 Jazz Wynton Marsalis, Blue Engine Records