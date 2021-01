Celebration — The Complete Roulette Recordings 1966-1973, Tommy James and The Shondells

Ce qu’on obtient ici ? Tout. Le contenu de treize albums, répartis en six périodes et autant de disques, quelque 141 titres, dont un joli lot de raretés. Qui veut autant de Tommy James avec ses Shondells ? Pour qui a les vinyles d’époque, le constat est patent : plus on approfondit, plus on apprécie ce groupe à la fois populaire et audacieux. Célébrés pour une poignée d’irrépressibles refrains repris par mille groupes de garage, de Hanky Panky à Mony, Mony, ces Shondells étaient aussi capables d’étonnantes concoctions, à la manière de ce Crimson and Clover alignant wah-wah, trémolo, fuzz et tout ce qui était disponible en 1968. Psych-pop un jour, soulful le lendemain : Crystal Blue Persuasion était presque du Motown. Chaque disque permet ainsi de suivre l’évolution stupéfiante du groupe et de mesurer le potentiel de ce qu’on appelle les « chansons d’album » : un titre sur deux aurait mérité sa face A de 45 tours. Ce niveau-là.

Celebration ★★★★ ​Archives Tommy James and The Shondells, Roulette/ Cherry Red