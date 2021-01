Vallée embrumée, Dans l’shed

Le programme annoncé par le duo Dans l’shed : un album en deux temps. Façon

, le décisif disque de Dylan où, passant de l’acoustique à l’électrique en changeant le vinyle de face, on changeait de monde. Ce n’est pas aussi tranché ici : pièces atmosphériques, panoramiques et à grandeur d’horizon en première partie, chansons plus distinctes pour la seconde. Qu’on découvre ce disque en CD ou en téléchargement, c’est l’approche face A, face B du vinyle qui est privilégiée, et c’est une belle profession de foi. La coréalisation de Tire le Coyote (Benoît Pinette au civil) y est pour beaucoup : on est conviés à un voyage dans la musique de l’Amérique, avec mise en condition d’abord (la chanson titre donne le ton) et singulières aventures ensuite (

,

,

). En ces temps où on ne peut pas sortir, c’est encore par la musique que l’on va le plus loin, quitte à se retrouver au même point à la fin. Ça vaut amplement le déplacement.