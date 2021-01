Function, Slick Shotta

Voilà le genre de décharge musicale dont nous avions besoin pour nous extraire de la torpeur de janvier. Teklife, label phare du son footwork issu de la scène underground de Chicago, lance le premier album du Norvégien d’origine et Montréalais d’adoption Marius Mevold, alias Slick Shoota. Si les motifs rythmiques distincts du footwork ont été récupérés ces dernières années pour amener le genre vers l’avant-garde électronique, Slick Shoota corrige sa trajectoire en le plantant fermement sur les planchers de danse avec sa vision festive de cette musique. À la croisée du jungle, du hardcore et du footwork, le Montréalais galvanise avec ces huit puissantes compositions aux caisses claires frénétiques domptées par de menaçants coups de basse et sons de grosse caisse. La première moitié demeure fidèle aux origines du genre (puissante See Me Flex, lugubre Jellyneck). Or, c’est lorsque Slick Shoota évoque une scène rave d’antan qu’il se distingue, sur les puissantes Warehouse 2K, Delahaze et, tout particulièrement, MTL Hardcore, la pépite de ce premier album franchement divertissant. Écoutez Slick Shoota

Function ★★★ 1/2 ​Électronique Slick Shoota, Teklife