The Hills, Willows

Le projet Willows de l’autrice-compositrice-interprète Geneviève Toupin avait débuté en français avec un chouette premier album paru en 2014 et se poursuit aujourd’hui en anglais, sur ce mini-album intitulé The Hills. Les jolies compositions de Toupin semblent respirer avec plus d’aisance dans cet exercice de sobriété aux orchestrations plus terre à terre, moins pop, que celles de son premier album. Délicatesse, nuance, justesse de timbres et de tons, provenant d’un ensemble d’accompagnateurs cinq étoiles : Joseph Marchand à la réalisation et aux guitares, François Lafontaine aux vaporeux claviers, Robbie Kuster gardant la mesure. Two Wolves, le premier extrait, met la voix au trémolo fin de Geneviève en valeur ; la magnifique The Hills a une facture volontairement lo-fi, comme enregistrée à un seul micro, guitare-voix, avec un vieux piano droit résonnant au fond de la pièce. Un sentiment de touchante vulnérabilité émane de ces cinq chansons inspirées par la rémission du frère de la musicienne à la suite d’un grave accident de voiture.

The Hills ★★★ 1/2 Folk Willows, indépendant