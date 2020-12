… and…, Ars Nova Copenhagen, Paul Hillier

Paul Hillier et Ars Nova Copenhagen sont un apport capital au catalogue Naxos. Avec le Theatre of Voices, Hillier a été un artiste vedette d’Harmonia Mundi, notamment grâce à une collection de référence des musiques d’Arvo Pärt et ses trois volumes de la série Baltic Voices. Le programme «… and… » ajoute à six œuvres de Pärt celles de deux compositrices — Caroline Shaw et Julia Wolfe — mais, surtout, il intègre des blocs de chants toscans du XIIIe siècle extraits du recueil connu sous le nom de Laudario di Cortona. Ces chants monacaux sont adaptés par Paul Hillier en des sortes de litanies/pérégrinations vocales dont la répétition modulée s’adjoint étonnamment bien au tintinabulisme d’Arvo Pärt. «… and… » : d’où peut bien venir ce titre ? Certes, la pièce de Shaw s’intitule And the Swallow, et l’œuvre finale de Pärt, And I Heard a Voice… Mais au-delà, à l’écoute, c’est la terre et le ciel : les racines populaires profondes des chants médiévaux et l’élévation spirituelle de la musique planante de Pärt. Et cette juxtaposition devient fascinante.

… and… ★★★★ ​Classique Ars Nova Copenhagen, Paul Hillier, Naxos 8.574 281