Catherine Ringer chante Les Rita Mitsouko, Catherine Ringer

C’est il y a quelques millénaires — en juillet 2019 ! — qu’avait lieu à la Philharmonie de Paris un concert exceptionnel de Catherine Ringer, entièrement consacré au répertoire du tandem qu’elle formait dans la vie et sur scène avec son cher Fred Chichin tant regretté. Sans doute a-t-il fallu que le fiston Raoul grandisse, choisisse sa voie, s’approprie les riffs tranchants du paternel et accompagne sa mère pour que les Mitsouko sonnent à nouveau autant comme les Rita. Les versions sont toutes pour le moins relevées, incarnées, presque aussi vivantes qu’au premier jour : de Marcia Baïla à Y’a d’la haine, d’Andy à C’est comme ça, la loco dansante des Rita roule Le petit train sur ces nouveaux rails sans grincement de ferraille (ni de dents). Fraîcheur et joie jalonnent l’itinéraire, on est emportés droit devant. C’est seulement depuis le 11 décembre que l’enregistrement est disponible, sorti en catimini dans les décombres de l’actualité. Écoutez Le petit train

Catherine Ringer chante Les Rita Mitsouko ★★★ 1/2 Archives Catherine Ringer, Six Sarl/Universal