Heureusement qu’on peut compter sur l’imagination des musiciens jamaïcains pour enrichir le répertoire de chansons originales de Noël ! Shaggy y contribue avec l’inégal, mais réjouissant, Christmas in the Islands : en sautant les deux reprises qui tombent à plat, l’écoute de ce disque bourré de clichés, de clochettes et de solides rythmiques assurera un peu de soleil à notre pluvieux Noël. Lorsque le vétéran singjay à la voix rauque invite les collègues à chanter avec lui, la magie opère : le groove early reggae de Take You to the Cool (avec Richie Stephens et Conkarah), la ballade soul-roots Sunny Christmas (avec Joss Stone), les invitantes rythmiques dancehall de 12 Days of Christmas (avec Beenie Man et Craig T), Raggamuffin Christmas (avec Junior Reid et Bounty Killer) et Holiday in Jamaica (avec Ne-Yo et Ding Dong). Que du bon ! D’accord, Christmas in the Islands n’arrive pas à la cheville de Natty Christmas (1978) de Jacob Miller & Ray I — le meilleur album reggae de Noël de tous les temps ! —, mais le cœur et la bonne humeur y sont, et qu’est-ce qu’on en a besoin ces temps-ci…



Écoutez Holiday in Jamaica (ft. Ne-Yo & Ding Dong)

Christmas in the Islands ★★★ Shaggy, BMG