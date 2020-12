Les couleurs du temps, Guy Béart

On pourra préférer le coffret Morricone, ou l’intégrale Marie Laforêt, mais c’est pour Guy Béart qu’on aura élevé le rapaillage des ouailles au niveau de la Pléiade chez les écrivains. Le mérite en revient un peu beaucoup à Emmanuelle Béart, exigeante et littéralement investie de mission. La tâche n’était pas petite : le farouche Guy a enregistré plus de 400 titres un peu partout, et aucune compilation ne lui rendait justice. Recherche approfondie, trouvailles en quantité (maquettes, spectacles, variantes, ça va jusqu’à des versions de L’eau vive et autres Bal chez Temporel… en anglais !), livret plus que consistant de l’excellent Bertrand Dicale, il y a là de quoi boire et manger pour quelques éternités. Mentionnons les duos avec Brassens, Vigneault, Jeanne Moreau, signalons la version à rallonge de Pierrot la tendresse (17 minutes, mazette !) : on mesure. Le plus effacé des grands de la chanson française a enfin sa digne place dans le portrait. Au centre et à l’avant.

Quand vous mourrez de nos amours (duo avec Gilles Vigneault), Guy Béart