Silver Age, Daniil Trifonov

On parle souvent de « technique pianistique », terme galvaudé dont on ne sait pas trop à quoi il rime et à quoi il sert. Dans un langage cru et imagé, on dira que la technique permet de constater qu’au fond des bourrins et des pur-sang se targuent de pratiquer le même métier de pianiste, mais que les aptitudes des pur-sang doivent être bien employées. L’apparition du phénomène Daniil Trifonov dans ce monde-là est majeure. Ce pur-sang de la plus haute lignée sait choisir ses courses et employer son talent. Si vous voulez écouter quelque chose d’exceptionnel, allez d’emblée à la plage 4 du deuxième CD, le finale du 2e Concerto de Prokofiev, tempétueux comme jamais. Autre bijou, la plage 6, « Chez Petrouchka », tiré des 3 Mouvements de Stravinski. Trifonov et Gergiev donnent aussi une version très mouvante du Concerto de Scriabine. Cet hétéroclite programme vif-argent pianistique, capté sur un piano qui reflète cette clarté, comporte un premier CD Stravinski-Prokofiev (Sarcasmes, 8e Sonate) en solo, lui aussi plein de sortilèges et de couleurs.

Silver Age ★★★★ 1/2 Daniil Trifonov, Orchestre Mariinsky, Valery Gergiev, DG 2 CD 483 5331