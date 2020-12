Tripping with Nils Frahm, Nils Frahm

Au printemps 2018, le compositeur et pianiste donnait deux concerts chez nous, un au MTelus, l’autre au Palais Montcalm, laissant en suspens cette question : un concert de Nils Frahm s’apprécie-t-il mieux assis ou debout ? On devine le dilemme en entendant le public du Funkhouse de Berlin, où fut enregistré ce concert, réagir au groove presque house d’All Melody (chanson-titre de l’excellent album de 2018) et #2 : ça siffle l’envie de bouger, au moins autant que le musicien qui, encerclé par ses claviers, pianos et synthés, réalise l’exploit de donner vie sans l’aide d’accompagnateurs aux textures fines et aux timbres chauds de ses enregistrements. Parfaitement calibrée, cette performance permet tout de même au musicien de pousser un peu plus loin ses idées — étirée de cinq minutes supplémentaires, sa version d’All Melody intègre le son d’une chorale synthétique absente dans la version studio. Finalement, Tripping with Nils Frahm démontre qu’un concert du musicien allemand s’apprécie très bien assis dans le confort de son salon.



Écoutez Enters

Tripping with Nils Frahm ★★★ 1/2 Nils Frahm, Erased Tapes