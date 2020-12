Merci à Naxos qui fait revivre un répertoire qui connut ses heures de gloire dans les années 1950 et 1960, alors qu’il était célébré par Ernest Ansermet, Louis Frémaux, Paul Paray, André Cluytens, mais aussi des artistes non francophones (Fritz Lehmann enregistrant Le calife de Bagdad et La dame blanche à Bamberg pour DG). Zampa de Ferdinand Hérold (plage 4 ici) était alors l’équivalent français d’une ouverture de Rossini. Depuis, la tradition s’est perdue et ces ouvertures ont disparu des programmes discographiques et de concerts. On retrouve donc ici avec bonheur quelques classiques comme Le calife de Bagdad (Boieldieu) ou Les dragons de Villars (Maillard), mais aussi quelques raretés, dont deux ouvertures de Méhul (Joseph et Héléna), l’excellent Le roi m’a dit de Delibes et du plus léger, comme La petite mariée de Lecoq ou Le mariage aux lanternes d’Offenbach. Tout cela est heureux, joué avec entrain et bien troussé. Un tel cocktail musical fait plaisir à entendre au terme d’une année difficile. Vivement un volume II!

Opéra-Comique Ouvertures ★★★★ Orchestre de la Radio de Vienne, Michael Halász, Naxos 8.574 122