Aranjuez, Thibaud Garcia, Ben Glassberg

Lorsque Warner avait engagé le claveciniste Jean Rondeau, on s’était dit que l’étiquette avait eu la chance de tomber sur la perle rare du monde du clavecin. Et puis est venu Edgar Moreau au violoncelle. Rebelote. Et puis le guitariste de Warner s’est appelé Thibaut Garcia. Et Thibaut Garcia enregistre évidemment le Concerto d’Aranjuez. Et on se retrouve avec un « Jean Rondeau de la guitare », le gars qui joue la même chose que les autres, mais avec un « plus ». Ce Concerto d’Aranjuez est tout simplement renversant, accompagnement de Ben Glassberg compris. En écoutant le disque, on frémit grâce à un autre paramètre : la prise de son parfaite. Et on s’aperçoit qu’Hugues Deschaux, le légendaire preneur de son d’Alpha, est aux manettes. Pour couronner le tout, le programme sort de l’ordinaire, avec des pièces pour guitare du dédicataire du concerto, Regino Sainz de la Maza, un rare concerto de Tansman d’après De Visée et la transcription d’une Suite en la de Robert de Visée. Disque idéal et populaire. Bravo Warner Classics !

Aranjuez ★★★★★ ​Classique Thibaud Garcia, Ben Glassberg, Erato 0190295235710