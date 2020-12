Universal Music acquiert les droits de toutes les chansons de Bob Dylan

Le groupe Universal Music a acheté les droits de l’intégralité du catalogue de chansons de Bob Dylan, l’une des acquisitions les plus importantes de l’histoire de la musique, a indiqué la maison de disques lundi dans un communiqué.

L’accord couvre plus de 600 chansons, dont les plus célèbres du seul chanteur à avoir reçu le prix Nobel de littérature (2016), dont des légendes des années 1960 — Blowin’ In the Wind, The Times They Are a-Changin’ et Like a Rolling Stone.

Il intègre également ses chansons les plus récentes, comme Murder Most Foul, chanson-poème de 17 minutes consacrée à l’assassinat de John F. Kennedy.

La maison de disques n’a pas immédiatement précisé le montant de cette acquisition. Selon le New York Times, elle pourrait dépasser les 300 millions de dollars.

« Ce n’est pas un secret que l’art de composer des chansons est une clé fondamentale à toute grande musique, et ce n’est pas un secret non plus que Bob est l’un des plus grands maîtres de cet art », s’est réjoui le président de Universal Music, Lucian Grainge, dans un communiqué. « Ce n’est pas exagéré que de dire que son œuvre impressionnante a capturé l’amour et l’admiration de milliards de personnes à travers le monde. Je n’ai aucun doute que dans les décennies, voire siècles à venir, la musique de Bob Dylan continuera à être chantée et jouée — et chérie — partout », a-t-il ajouté.

À 79 ans, Bob Dylan, né Robert Zimmerman, qui a débuté à Greenwich Village au début des années 1960, a vendu plus de 125 millions d’albums et continuait, avant la pandémie, à se produire régulièrement en concert.

Il a sorti en juin son premier album de chansons originales depuis huit ans, Rough and Rowdy Ways, 58 ans après son premier opus.