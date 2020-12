In Blue, The Bug Feat. Dis Fig

In Blue, vraiment ? Plutôt un bleu acier tirant sur le gris décembre : avec ce disque lugubre et tendu, le vétéran compositeur britannique Kevin Martin (The Bug) traduit l’atmosphère claustrophobe de ce début d’hiver confiné en transformant, avec cette touche industrielle qui caractérise sa palette sonore, les motifs rythmiques du dancehall jamaïcain. Denses, presque opaques, les basses semblent chercher à fusionner avec les nappes de synthés qui barbouillent la douzaine de chansons de ce nouvel album qui, en raison de la contribution de la poète et chanteuse Dis Fig (Felicia Chen), attirera les comparaisons avec un autre projet de Martin, plus dub, doux et abstrait, King Midas Sound. La nuance est dans la rythmique, crispée, crasseuse, bruyante, offrant un contraste saisissant avec la voix claire et les mélodies franches de Chen, comme si cette dernière chantait pour se rassurer en traversant ces musiques anxiogènes. Et de ces contrastes jaillissent des moments de pure beauté, la voix respirant dans les passages suspendus de In 2 U, la mélodie de Take ou le lumineux motif de piano surgissant dans Forever. Écoutez You

In Blue ★★★ 1/2 ​Électronique The Bug Feat. Dis Fig, Hyperdub