Angular Blues, Wolfgang Muthspiel

À défaut d’une grande notoriété publique, le guitariste autrichien Wolfgang Muthspiel dispose d’une solide réputation dans la communauté jazz — en témoigne notamment sa capacité à rassembler autour de lui (et pour deux albums) un quintet comprenant Brad Mehldau, Ambrose Akinmusire, Brian Blade et Larry Grenadier. À notre avis, l’un des guitaristes les plus pertinents de l’époque. On le retrouve ici avec l’immense batteur Blade et l’excellent contrebassiste Scott Colley pour une session en trio mi-acoustique, mi-électrique. La fluidité des lignes mélodiques de Muthspiel s’arrime à une rythmique aussi solide que souple, dans un cadre certes confortable, mais qui ne manque de rien : des textures, des contrastes, des climats atmosphériques (c’est ECM qui produit), de la profondeur dans l’interprétation, des improvisations nourries d’une écoute exemplaire des trois partenaires. Que Muthspiel soit en solo note par note ou en progression d’accords, il imprime partout une forte signature que Blade et Colley renforcent avec leur doigté habituel. Écoutez Everything I Love

Angular Blues ★★★ 1/2 Jazz Wolfgang Muthspiel, ECM records