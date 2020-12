Cavalieri Imperiali, Ensemble InAlto, Lambert Colson

Nous avons à plusieurs reprises exposé notre fascination pour le cornet à bouquin, que l’on peut qualifier de « représentant instrumental de la voix humaine » aux XVIe et XVIIe siècles. Ce disque regroupe des œuvres inspirées par deux célèbres cornettistes virtuoses au service de la cour des Habsbourg : Luigi Zenobi, né autour de 1548 et mort après 1602, et le Vénitien Giovanni Sansoni (1593-1648). Les 14 plages du programme nous confortent une fois de plus à penser que la mort à l’âge de 29 ans du Vénitien Dario Castello (1602-1631) fut une immense perte pour l’histoire de la musique. Sa Sonata Decima settima a 4 in ecco (plage 3) est le bijou de ce panorama pourtant très riche, qui nous mène de Roland de Lassus (1532-1594) à Heinrich Schmelzer (1623-1680). Ce n’est pas le disque d’entrée à ce répertoire, mais ceux qui ont déjà des CD de cornet dans leur discothèque trouveront ici matière à l’enrichir avec un ensemble surpassant aisément son preneur de son, Reiner Arndt, qui livre une captation colorée et touffue.

Cavalieri Imperiali ★★★ 1/2 Ensemble InAlto, Lambert Colson, Ricercar RIC 419