Slippin’and Slidin’, The Immediate Family

Dès 1972, ils se faisaient appeler The Section. Comme dans : LA section rythmique. L’équipe des soudés, l’élite des musiciens alliés, les successeurs du Wrecking Crew des années 1960. Entre les mille sessions d’enregistrement avec les Linda Ronstadt, James Taylor, Billy Joel, Warren Zevon, Joni Mitchell et autres pas n’importe qui, nos lascars jouaient. Entre eux. Trois albums en témoignent. Revoilà nos fortiches de la précision souple, presque un demi-siècle plus tard, pas moins capables de groove chirurgical et de riffs imparables. Réincarnés en The Immediate Family, beau symbole en ces temps confinés, les Danny Kortchmar, Waddy Wachtel, Russ Kunkel et Leland Sklar, avec le presque jeunôt Steve Postell, nous gratifient de versions gratinées de chansons qu’ils aiment : le Werewolves of London de feu Zevon, le New York Minute de Don Henley (coécrite par Kortchmar), l’épatant shuffle-swing Cruel Twist. Un EP d’amuse-gueules au goût relevé. Pour commencer. Écoutez Cruel Twist, de The Immediate Family

Slippin’ and Slidin’ ★★★ 1/2 ​Americana The Immediate Family, Quarto Valley Records