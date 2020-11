Il était onze fois / Des milliers de plumes, Lynda Lemay

Appelons cela les onze travaux de Lynda Lemay, une vision qu’elle dit avoir eue peu après le décès de son père : composer, enregistrer, réaliser et lancer onze albums de onze chansons durant les 1111 prochains jours, ces deux premiers ayant paru le 11 novembre dernier. Un plan aussi colossal que saugrenu où l’exploit « numérologique » l’emporte sur la pertinence des compositions, c’est en tout cas l’impression que nous laissent ces nouvelles chansons où la conteuse des tracas du quotidien se fait chanteuse. Habillées d’arrangements de piano et de guitare ne rehaussant pas ces mélodies sans relief, les pièces de Lemay attendrissent lorsque celle-ci parle de la famille (J’ai deux familles, la très belle Nous t’armons de nous), mais désarçonnent lorsqu’elle se met dans la peau de gens violents ou violentés (La sadique, interminable et inutile litanie de sévices infligés). La chanson Mon drame, récit d’une femme trans de 82 ans, sera reprise à chaque album, en duo avec un invité différent, formant ce qu’on imagine être le fil d’Ariane de ce projet candide et bavard. Écoutez Un soir de semaine (épisode 2), de Lynda Lemay

