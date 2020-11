Soft Power, Gaspard Eden

Bienvenue à Gaspard Eden, artisan de la chanson anglo pop-rock psyché-planante, originaire de Québec et visiblement féru de John Lennon, Brian Wilson, Harry Nilsson, Frank Black et Mac DeMarco (et sans doute de plusieurs autres joailliers de la chanson rock), qu’il cite sans trop appuyer du crayon sur ce premier album intitulé Soft Power. Léger et mélodieux sur le plan de l’écriture, un tantinet impressionniste dans ses textes, Eden offre dix premières chansons attachantes et volatiles, du genre qui finissent par nous tirer l’oreille même lorsqu’on les écoute distraitement. Sa voix chaude et délicate nous guide dans ces orchestrations enrichies de différents timbres de guitares, d’orgues, de clarinette (sur la très jolie Black Baby Hole, chanson d’amour au texte bien trouvé) vers une forme de réconfort pop-rock. Les amis de la scène de la capitale sont à bord : Guillaume Chiasson (Ponctuation, Bon Enfant) coréalise, Alex Martel joue de la basse, Gabrielle Shonk et Helena Deland prêtent leurs voix. Bienvenue, Gaspard. Écoutez Baby Black Hole par Gaspard Eden

Soft Power ★★★ 1/2 ​Pop-rock Gaspard Eden, Coyote Records