Frédéric Chopin, Louis Lortie (piano)

Le 6e volume de cette intégrale de l’œuvre pour piano seul de Chopin fait la part belle aux mazurkas. Louis Lortie interprète ici quatre groupes de quatre mazurkas, les Opus 6, 24, 41 et 67, qu’il entoure des Polonaises nos 3 et 4, de la Fantaisie Opus 49 et des Variations sur « La ci darem la mano » du Don Giovanni de Mozart. On le voit, le pianiste continue àmêler les types de partitions dans son périple. Autre constante : le son avec un piano Fazioli enregistré au Potton Hall de Dunwich dans le Suffolk. Le choix n’est pas anecdotique, car le brillant de cet instrument donne une tonalité limpide au disque. Il n’est pas patent que les mazurkas, miniatures reposant sur la danse, soient la principale tasse de thé chopinienne de Lortie, dont l’art s’inscrit plus facilement dans des formes plus développées (polonaises, fantaisies) ou l’imaginaire des variations sur le thème mozartien. Si vous poursuivez la collection, n’hésitez pas. Si vous la commencez, choisissez le volume 4 (Valses) ou 3 (Nocturnes, Impromptus, 3e Sonate).

Frédéric Chopin ★★★★ ​Classique Louis Lortie (piano), Chandos 20117