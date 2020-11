Just Dropped in, Sharon Jones and the Dap-Kings

La pandémie, ses statistiques, son chiffre des victimes du jour qui repousse le chiffre de la veille, la mort prend vite le bord. D’où l’étrangeté d’évoquer les morts d’avant. Le cancer nous a enlevé Sharon Jones il y a quatre ans déjà, on dirait un siècle. Cet album posthume de la formidable interprète (en compagnie de ses pétaradants Dap-Kings) vient nous rappeler la force de cette voix capable de tout porter aux nues, qui nous soulevait à volonté. Qu’il s’agisse de succès de Dusty Springfield (Little by Little), Fontella Bass (Rescue Me) ou autres Kenny Rogers (la chanson du groupe The First Edition qui a inspiré le titre du disque), on s’arrête et on écoute, et on lève les mains au ciel. Pour les milliers de proches des victimes de 2020, dont le deuil a été si violemment court-circuité, c’est la permission de tout ressentir. Pleurer, célébrer la mémoire des disparus, et se rappeler que la musique est là, toujours. Écoutez Little by Little, par Sharon Jones & the Dap-Kings

Just Dropped in ★★★ 1/2 Reprises Sharon Jones and the Dap-Kings, Daptone Records