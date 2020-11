Le compositeur électropop Jules Henry, alias Super Plage, a vécu une trépidante semaine. Lundi dernier, lors de la finale des Francouvertes, il accompagnait sur scène sa collaboratrice Narcisse (qu’on entend littéralement miauler sur l’amusante Sport !) ; aujourd’hui, il lance son premier album, Super Plage II, un puissant rayon de soleil qui perce la grisaille de novembre. Henry possède un indéniable sens du groove — et de l’humour —, alors qu’il se sert des rythmiques house et dance comme prétexte pour créer la pop la plus sucrée et colorée possible. Cependant, c’est lorsqu’il met cette imagination fertile au service de véritables chansons que Super Plage excelle : les fainéantes Baignade interdite et Mush, avec Meggie Lennon, la naïve et touchante Les enfants avec Mélanie Venditti, la moelleuse Joies méduses avec Virginie B. sont si séduisantes qu’elles en viennent à faire de l’ombre aux autres sans refrain ni couplets et qui, parfois, semblent tourner en rond autour d’une idée un peu trop simple. Écoutez Mobutu, par Super Plage et Narcisse

Super Plage II ★★★ Super Plage, Bonbonbon