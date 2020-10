Evolution of Congo, DJ P2N

À défaut de pouvoir organiser ses soirées mensuelles, le collectif Moonshine, cofondé par Pierre Kwenders, consacre son énergie dans l’édition d’enregistrements sonores : voici Evolution of Congo du compositeur DJ P2N (Prince Molowai),qui fait carrière à Lubumbashi après avoir étudié en Afrique du Sud, d’où lui vient une partie de son inspiration. Les huit chansons originales de ce qui est ici présenté comme un mixtape feront un tabac sur les planchers de danse en mariant les mélodies, parfois certains motifs rythmiques, du Congo à des grooves hérités du kwaito — c’est patent sur la puissante Makasi en ouverture — et, sur les titres plus doux et coulants comme Veranda (avec DJ Boyoma), de l’amapiano, la version sud-africaine du deep house. P2N a du flair pour les atmosphères et les mélodies, en plus de savoir comment tirer le meilleur de ses invités vocaux : suffit d’écouter une seule fois Nazo Bunda, mettant en vedette la voix évocatrice de Majoos pour tomber sous le charme comme nous l’avons été en découvrant plus tôt cette année Jerusalema, « le » succès pop africain du moment signé Master KG et Nomcebo. Écoutez Mobutu​

Evolution of Congo ★★★ 1/2 ​Électronique DJ P2N, Moonshine