Happy Times. The Songs of Dan Penn and Spooner Oldham, Vol. 2, artistes divers

Goffin-King, Leiber-Stoller, Bacharach-David : je suis encore et toujours fasciné par ces tandems de création qui fournissaient l’industrie du disque en hits, pondeuses et pondeurs de refrains et de couplets destinés à des artistes parfois très dissemblables. Moins célébrée est l’équipe à tout faire des studios Muscle Shoals et American : messieurs Dan Penn et Spooner Oldham. Des as du sur-mesure qui « voulaient être noirs » (comme chantait Nino Ferrer), et l’étaient par interprètes interposés. De fait, ce deuxième survol de leur catalogue contient surtout du cousu main pour les Bobby Womack, Dee Dee Sharp, Percy Sledge et autres abonnés au bottin soul, mais aussi, et c’est là que ça devient vraiment intéressant, du country et du western pour les Bobby Bare, Ronnie Milsap ou Sandy Posey, et du pur pop pour les Box Tops. Leur truc ? Rendre tout un peu soulful, mais sans le dire. Résultat : pas toujours des immortelles, mais que du bon. Écoutez Help Me Find My Groove, par Dee Dee Sharp

Happy Times ★★★ 1/2 ​Archives Artistes divers, Ace Records (en importation)