En juin dernier, Norah Jones nous jasait jazz, et Brian Blade, racines, et Jeff Tweedy, spiritualité, et Mavis Staples célébrait en ces pages la sortie de son nouvel album en dépit de la pandémie. Elle vivait alors plutôt bien son confinement, dans la proximité virtuelle de performances diffusées en direct, abolissant toute distanciation entre elle, son piano et nous. Souvent, on se disait : mais on la veut, cette version ! Félicité de l’entendre et de la voir rendre hommage à son Ravi de papa Shankar (I Am Missing You), bienfait thérapeutique de partager avec elle du Kris Kristofferson façon saloon (For the Good Times), pur plaisir de la voir syncoper du petit ragtime avec Sasha Dobson (l’une des copines du trio Puss N’Boots), et ainsi de suite. Je sais, vous avez l’album, mais cette mouture Deluxe contient DIX-SEPT de ces moments d’élection. Procurez-les-vous à la pièce, si vous préférez. Mais dériver sans ce radeau en pleine deuxième vague ? Pas question.

Pick Me Up Off the Floor — Deluxe ★★★★ Norah Jones, Blue Note/Universal