Notez : Letter to You est un disque de Bruce Springsteen, « featuring » le E Street Band. En quoi ça importe ? Question de destinataire. Bruce s’adresse ici personnellement à chacun de nous, et même aux musiciens du E Street. C’est l’album où il dit merci, où il explique pourquoi le rock a eu tant d’importance dans nos vies. Comme il le précise en entrevue, c’est la première fois où le sujet d’un de ses albums est la musique elle-même. C’est un album conçu à la fois dans l’urgence (bing bang rentre-dedans : quatre jours) et dans une perspective biographique. La chanson Last Man Standing évoque The Castiles, son premier band. Trois titres significatifs des années 1970, inédits mais célébrés par les bruçophiles, ont été réenregistrés (Janey Needs a Shooter, Song for Orphans, If I Was The Priest). Et les autres pièces sont des mises en abyme d’étapes du parcours : House of a Thousand Guitars, Burnin’ Train, Ghosts. À usage interne ? Un peu, oui, mais nous sommes des millions à avoir partagé l’aventure.

Letter to You ★★★★ Bruce Springsteen, Columbia/Sony