Louis de Funès. Musiques de films 1963-1982, artistes divers

Six ans plus tard, Universal, constatant les vertus thérapeutiques de la filmographie de De Funès en temps de pandémie, a déniché un lot de petits boîtiers immenses. Il en restait, sapristi ! Joie ! En quatre fabuleux disques, on obtient l’essentiel des musiques originales de tous ces métrages où Louis de Funès se montra l’élastique binette, que ce soit en rabbi célébré, en moine bondissant ou en remodeleur de nez. On y retrouve l’amicale des compositeurs et orchestrateurs de renom, de Raymond Lefèvre (Le gendarme de Saint-Tropez) à Georges Delerue (Le corniaud), de Michel Magne (Fantômas) à François de Roubaix (L’homme orchestre), entre autres dégourdis de la partition. Et tout ça se tient, pour la bonne raison que de Funès, longtemps pianiste de cabaret, savait ce qu’il voulait. Ces musiques, il les a incarnées. On le voit en les écoutant. Je répète : ce n’est pas une réédition, mais un surplus de stock. Accourez, faites un de Funès paniqué de vous-même.

François de Roubaix ― Répétition