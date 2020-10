A View of U, Machinedrum

Révélé il y a une dizaine d’années au sein du duo « future bass » Sepalcure, le Californien Travis Stewart a depuis poursuivi sa quête du bon groove enrichi de basses fréquences sous le nom Machinedrum. A View of U, son 9e album solo, farci de collaborateurs, ne le fait pas dévier de sa planante trajectoire : les motifs du jungle et du drum & bass rythment plusieurs chansons (la puissante The Relic en ouverture, la belle et coulante Star mettant en vedette la voix soul de Tanerélle, et celle de Jesse Boykins III sur Wait 4 U), alors que l’influence du hip-hop prend une place plus grande dans son vivier électronique, par exemple sur Kane Train (avec Freddie Gibbs), le genre de rythmique sur laquelle s’épanchait Jay-Z il y a deux décennies. C’est sans surprises ni innovation, mais fait avec cœur, le compositeur atteignant encore le bel équilibre entre rythmes tranchants et idées mélodiques accrocheuses. Sans surprise, sauf pour cette collaboration avec le pianiste jazz Tigran Hamasyan, qui joue comme s’il cherchait à semer une caisse claire le pourchassant.

