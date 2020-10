Shiver, Jónsi

Voilà un intrigant maillage musical : Jónsi, leader de Sigur Rós, confiant la réalisation de son second album solo, Shiver,au compositeur dance expérimental A.G. Cook, fondateur de l’iconoclaste label PC Music. Le premier est célèbre pour ses mélodieuses mélopées, poussées par un timbre pincé distinctif et émotif ; le second s’est fait un nom en passant la dance-pop à la déchiqueteuse pour ensuite en recoller abstraitement des morceaux choisis. Les fans de l’Islandais seront surpris de l’entendre chanter sur les rythmiques déconstruites et abrasives de Wildeye, Kórall et Swill, ou encore de le voir s’exciter sur un plancher de danse en compagnie de Robyn (Salt Licorice). En contrepartie, A.G. Cook — qui vient aussi de lancer un album solo — applique sa formule magique en gardant intacte la sensibilité musicale et mélodique de Jónsi, pour le plus bel effet sur Cannibal (duo avec Elizabeth Fraser, de Cocteau Twins), la pastorale Sumarið sem aldrei kom et la caressante Grenade. Un disque échevelé à dessein, mais générateur de belles émotions. Écoutez Cannibal

Shiver ★★★ 1/2 ​Pop Jónsi, KRUNK