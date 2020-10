Global Control / Invisible Invasion, Ammar 808

Il apparaît évident que Sofyann Ben Youssef, alias Ammar 808, est un grand spécialiste de musique orientale. Après avoir révisé à forts traits de basse les quarts de ton des musiques du Maghreb en 2018, ce sont celles de l’Inde du Sud qui l’ont tenu occupé dernièrement. En 2019, le producteur basé à Bruxelles a voyagé au Tamil Nadu avec ses équipements. Et c’est une véritable lettre d’amour aux structures répétitives de la tradition carnatique que signe le Tunisien d’origine. À l’aide d’envoûtantes voix invitées (coup de cœur pour la chanteuse Susha, que l’on croise à trois reprises), Ben Youssef colle ingénieusement ses cycles magnétisants (Geeta duniki) de claviers analogues aux boucles sacrées indiennes. La transformation rappelle parfois le son d’Acid Arab (Ey paavi) — avec qui il a collaboré d’ailleurs —, avec toutefois des finalités nettement plus spirituelles. Si la formule n’était pas complètement galvaudée, on pourrait presque parler d’intégration parfaite entre tradition et modernité.

Global Control / Invisible Invasion by AMMAR 808