Louis-Jean Cormier et Flore Laurentienne en tête des nominations de l'ADISQ

Le moral ébréché d’avoir été frappée par une deuxième fermeture forcée de ses activités en raison de la pandémie, l’industrie musicale a tout de même mis la table jeudi pour son gala annuel du 1er novembre. L’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a dévoilé ses nominations, où se démarquent notamment Louis-Jean Cormier avec neuf mentions, le projet instrumental Flore Laurentienne avec sept et Les Cowboys Fringants et Loud avec chacun six chances de remporter un Félix.

Photo: Marie-France Coallier Archives Le Devoir

Le groupe Bleu Jeans Bleu, fort de son dernier disque Perfecto, récolte aussi cinq nominations — dont pour Chanson de l’année pour Coton ouaté. C’est autant qu’Alexandra Stréliski, déjà une des grandes gagnantes de l’édition 2019 du Gala de l’ADISQ.

Ce sont en fait trois galas qui se tiendront dans les prochaines semaines, soit celui de l’industrie le 26 octobre, qui sera suivi du Premier Gala de l’ADISQ animé par Pierre Lapointe le 28 octobre et du Gala officiel le dimanche 1er novembre. Louis-José Houde sera à la barre de l’événement pour une 15e année. La soirée sera présentée en direct du studio 42 de Radio-Canada.

Cette année 232 albums, 69 spectacles et 117 vidéoclips ont été recensés durant la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. L’ADISQ, aidé par le Fonds Radiostar, a fait en sorte que les producteurs puissent inscrire leurs albums ou spectacles gratuitement cette année.

D’autres détails suivront.