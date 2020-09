RoundAgain, Redman, Mehldau, Blade et McBride

L’album Moodswing, paru en 1994, a beaucoup contribué à établir la réputation et la notoriété du saxophoniste américain Joshua Redman. À l’époque, seul son nom (et sa photo) apparaissait sur la pochette. Au verso, trois autres noms, de trois musiciens à peu près au même stade que lui dans leur carrière (donc en pleine ascension) : Brad Mehldau au piano, Brian Blade à la batterie et Christian McBride à la contrebasse. Dit autrement : il y avait là quatre des plus influents musiciens jazz du prochain quart de siècle. Paru en juillet, RoundAgain marque leur première collaboration commune depuis (et cette fois, la lumière est partagée). Mais nulle nostalgie dans ces sept compositions originales : c’est toutes voiles devant, autour d’un langage jazz commun (post-bop, disons) qui entremêle tradition, modernité, virtuosité, lyrisme, blues, ballades, profondeur harmonique, toute une série d’ingrédients actifs qui explosent dans une parfaite maîtrise collective. Écoutez Right Back Round Again

RoundAgain ★★★★ Jazz Redman / Mehldau / Blade / McBride, Nonesuch