Le set up, Raccoon

En novembre 2019, le MC Raccoon (alors Raccoon City) frappait dans le mille avec Gentil pour un noir, un disque sur deux tons, engagé et baveux. Le fait que le jeune rappeur manie la rime comme un maître, la prosodie agile et le verbe incisif, l’a rendu incontournable. Puis, en juillet, il se manifestait sur YouTube avec le clip de la percutante 19-2, mordant dans le sujet de la brutalité policière avec autorité. Le set up, EP de six nouvelles chansons (et deux interludes, la dernière longue et futile), présente une facette plus introspective et romantique de Raccoon en explorant davantage le chant sur des productions plus douces et soul… et malheureusement moins remarquables, hormis peut-être celle de Le même qu’avant, la meilleure du lot avec son joli motif de guitare mélancolique. Sur Rap Life, il fait sa profession de foi musicale avec une rafraîchissante candeur tranchant avec les rimes arrogantes. Agréable et accessible, mais tout en légèreté — on préfère encore le Raccoon fiévreux de 19-2.



Le set up ★★★ ​Hip-hop Raccoon, Rico Rich Productions