Le singulier Wayne Marshall est le meilleur interprète de la Rhapsody in Blue de Gershwin. Il le sait. Mais il l’a déjà enregistrée tant de fois, à commencer par la géniale version de la mouture Whitemann avec Hickox (1989, Virgin), suivie de la partition symphonique à Aalborg en 1994 (Virgin) et d’une vidéo à Berlin avec Simon Rattle… Alors, que faire ? C’est là qu’intervient la subtilité du titre : Born to Play Wayne Marshall Gershwin. Cela veut dire quoi ? Marshall s’approprie Gershwin et le réinvente (ça débute vers 6 minutes). Personne ne peut le faire comme lui, aussi bien que lui. Mais on s’éloigne du sujet… Pas de surprises : Marshall nous avait déjà servi ces élucubrations libres dans un CD du SWR Big Band en 2012 sur étiquette SWR couplé, notamment, à Harlem d’Ellington. Ici, on a des arrangements symphoniques de musiques brésiliennes (Brazilian Fantasy de Paquito D’Rivera) et des ouvertures (Girl Crazy, Strike up the Band, Of Thee I Sing). Un CD fort inventif, mais les « vraies affaires » ont été gravées chez Virgin-Erato.



Born to Play ★★★★ Classique Wayne Marshall-Gershwin, Wayne Marshall, WDR Funkhau-sorchester, Avi 855 3007