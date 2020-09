FME, jour 3: l’édition aux mains propres

Miracle au bout de la 117 : le Festival de musique émergente d’Abitibi-Témiscamingue (FME) a tenu sa promesse d’offrir trois jours de spectacles sécuritaires devant un auditoire en chair et en os, reconnaissant, après six mois de pandémie. En clôture, un concert surprise de KNLO et d’Eman près du Petit Théâtre, précédé des vibrantes performances d’Anachnid, de Flore Laurentienne et de la Brown Family. Bilan d’un festival se posant en exemple pour la poignée d’autres qui s’annoncent dans les prochaines semaines.

« C’est mission accomplie », soufflait hier Claude Fortin, nouvelle présidente du conseil d’administration du FME et responsable des partenariats majeurs. « C’est le fun de faire quelque chose devant les gens, de ne pas avoir à être devant une caméra, sur le web. Non, on n’a pas eu l’achalandage et les touristes, mais on l’a fait quand même pour les gens de la région, pour l’amour de la musique et pour que les artistes puissent s’exprimer » dans les meilleures conditions possible.

Bon an, mal an, le FME cumulait d’habitude 34 000 entrées en quatre jours de spectacles. Pour cette édition « pandémique », l’événement n’en aura fait que 3000, mais en comptant sur le même nombre de bénévoles que d’habitude : « On a une belle équipe, avec des gens engagés, des gens qui aiment d’amour ce festival et qui permettent que ça fonctionne », commente Claude Fortin.

Dès le début de l’été, la présidente, la directrice générale, Magali Monderie-Larouche, et le reste de l’équipe planchaient sur plusieurs scénarios de festivals, selon les consignes de la santé publique. Jusqu’à la veille du début des festivités, son organisation était encore en communication avec la santé publique pour régler certains détails. « Nous avions fourni des masques à tous nos bénévoles, mais on exigeait qu’ils portent en plus des visières ; on s’est reviré de bord, on en a trouvé pour tout le monde », illustre-t-elle.

L’organisation du FME était très consciente que le déroulement du festival allait donner l’exemple aux suivants pour le reste de cette inhabituelle saison. « On s’est même posé la question s’il fallait prendre la température des spectateurs avant qu’ils n’entrent en salle. […] On a eu beaucoup de discussions avec la santé la publique pour s’assurer que le fonctionnement soit impeccable », eu égard aux directives, suivies au pied de la lettre.

Ainsi, samedi après minuit, une bonne vingtaine de minutes après que KNLO et Eman sont montés sur le toit d’une camionnette pour performer, la direction a interrompu le spectacle, jugeant que la petite foule présente ne respectait plus les consignes de distanciation : « C’est triste, mais ça ne fonctionnait pas selon les règles, alors on n’a pas hésité ».

À chaud, et malgré les contraintes, cette édition étrange du FME fut une réussite. Cependant, le verdict ne tomberait-il pas plutôt dans deux semaines, lorsqu’on recensera ou non une recrudescence des cas d’infection dans la région ? Bien que les consignes de la santé publique aient été respectées, la directrice générale n’exclut pas que le festival ait pu être un foyer d’éclosion. « À partir du moment où on accepte de réunir 250 personnes ensemble, même si c’est hypercontrôlé, entre les spectacles, après les spectacles, je n’ai pas le contrôle sur ce que les gens ont pu faire. On voit [que] les éclosions récentes sont souvent reliées à des fêtes privées ; pour moi, c’est un peu inévitable qu’il y aura des cas, mais seront-ils attribuables à nos concerts ? À cela, je réponds que notre organisation à tout mis en œuvre pour que ça n’arrive pas. »

D’Anachnid à Aliocha

La météo aussi fut réglée au quart de tour durant ces trois jours de FME : il y avait somme toute peu de concerts présentés à l’extérieur, mais soyez assurés que lorsqu’il y en avait un, eh bien la pluie se mettait à tomber.

Sauf pour Anachnid. Samedi midi, au petit jardin Fleur d’eau, au bout de la rue Principale, l’auteure-compositrice-interprète montréalaise aux racines ojib-cree a présidé une performance spirituelle et groovy, accompagnée d’un claviériste et d’un percussionniste et guitariste, proposant les chansons de son épatant premier album Dreamweaver, paru en février dernier. Provoquant la rencontre entre chants ancestraux et productions trap, R & B et house moderne, la jeune musicienne exprime ce que signifie être une « autochtone urbaine » mûe par le désir de raconter son histoire personnelle et celle de son peuple dans un cadre électro-pop facile d’accès. Son projet est encore vert, mais franchement prometteur, sur disque comme sur scène.

À 17 h au camp du lac Flavrian, Flore Laurentienne, le projet du compositeur Mathieu David Gagnon (par ailleurs frère de Klo Pelgag), s’exécutait devant une plaine occupée par un public attentif, en dépit des insistantes averses. Sa petite musique de pluie a néanmoins ravi : lui derrière ses synthés, accompagné d’une petite section de cordes, de deux claviéristes et d’un percussionniste, incarnant les compositions de son premier album, Volume 1, paru l’automne dernier. David Gagnon, qui compose en jouant sur la superposition des timbres des violons et des synthétiseurs, possède un souffle, son œuvre marquée par des harmonies dynamiques qui semblaient prendre un envol plus majestueux encore sur scène que sur disque.

Photo: Christian Leduc

Puis à 20 h, KNLO a tout tenté pour électriser le public du Petit Théâtre, armé du matériel de son album Saint-Foy, paru en juin 2019, et de son tout récent CLUB Mixtape 2020. Oh ! que l’envie de bondir nous a démangé pendant les quelque 45 minutes qu’ont duré son concert ! « 2020, la meilleure année de nos vies ! », a d’abord scandé le rappeur, chanteur et increvable jovialiste. Le hic : nous étions vissés à nos sièges, consignes oblige. Debout avec un masque ? Infraction. Un fan a même tenté de négocier avec une bénévole dans la file à l’entrée du théâtre : et si on se levait debout sur notre siège sans en descendre, on est encore sur notre siège, c’est bon ? C’était non.

Avec Caro Dupont aux choeurs et VNCE Carter aux platines, KNLO a enfilé une après l’autres ses plus juteux morceaux, passant du rap au funk avec vélocité, avant que la Brown Family ne prenne le relai pour un tour de chant aussi concentré qu’enjoué, fait de rap et de reggae. Et ce malin de KNLO a même trouvé une parade à la nature forcément statique de son public assis en recyclant un vieux truc : une main en l’air, l’autre main en l’air, on tape dedans, tous ensemble. C’est tout bête, mais s’il n’y a que ça qu’on ait le droit de bouger sans risquer de répandre un virus, ça fait son effet. 2020, la meilleure année de nos vies, disait-il ? En autant qu’on soit encore autorisés à assister à un concert, ça ne pourrait être la pire.