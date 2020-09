Soin entreprise, LaF

Présenté comme une « virgule entre deux longs jeux », le EP Soin entreprise du groupe rap LaF arrive un an après Citadelle, un premier album paru l’automne dernier. Six nouvelles chansons, pas une à jeter : il y a un ton, un groove imbibé de soul qui lie ensemble ces chansons faites pour étirer les soirées chaudes d’été au-delà de la belle saison. Ensemble, les trois rappeurs (Bkay, Jah Maaz et Mantisse) et les compositeurs-beatmakers (Bnjmn. lloyd, BLVDR et Oclaz) offrent des chansons concises et efficaces, sur le plan du son comme des mots. En rappant sur le thème de leur confrérie et du bon boulot qu’elle a abattu ces dernières années, LaF trouve la bonne inspiration et les belles images qui jalonnent ces chansons, de la reposante Austin au rap engourdi d’Eastman, l’une des meilleures de ce mini-album. Les amis FouKi (qui prend le devant de la scène sur Valise), Moses Bélanger et la chanteuse électro-pop Xela Edna — elle vient aussi de lancer son EP intitulé Alter Ego — collaborent à ce payant effort.

