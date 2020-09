Inner Song, Kelly Lee Owens

C’est son collègue Kieran Hebden (Four Tet) qui, lors d’une tournée commune, aurait suggéré à Kelly Lee Owens de cesser de camoufler sa belle voix derrière les rythmes et les effets. Trois ans après avoir fait sensation grâce à son premier album, la compositrice électronique marie avec une nouvelle assurance la chanson rêvasseuse et le techno glacial, sa voix aujourd’hui libérée conférant plus de chaleur à ses méticuleux arrangements synthétiques. Le techno aérien Arpeggi met la table en ouverture pour le tempo lent de On et sa mémorable mélodie, puis la musicienne se plaît à chuchoter sur la robuste mais harmonieuse Melt !. Au cœur de l’album, la ballade Love Is not Enough et la langoureuse Corner of my Sky, une collaboration avec la légende John Cale (Velvet Underground), émeuvent ; Inner Song, c’est l’envoûtement par les contrastes entre la mécanique de son techno, ses sons de synthés en acier, ses structures rythmiques linéaires et dansantes et ses irrésistibles mélodies pop. Écoutez On

Inner Song ★★★★ ​Électronique Kelly Lee Owens, Smalltown Supersound