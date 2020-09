Live en studio, Guillaume Beauregard

On savait qu’il y aurait de la beauté dans l’histoire. C’est le propre des calamités : ça rassemble, fût-ce à distance sécuritaire. Chacun se surpasse, on transforme les contingences en possibilités. Ainsi, le 15 mai dernier au Studio PM, comme s’ils étaient les Beatles au Studio Two d’EMI, Guillaume Beauregard, une ribambelle de musiciens, dont Gus Van Go et Manuel Gasse, un quatuor de cordes et des cuivres se sont lancés dans la plus somptueuse relecture imaginable de cinq chansons passionnantes et ambitieuses, déjà remarquables dans leur version d’origine (sur les deux albums en solo du chanteur des Vulgaires Machins). Tout autour, quelque vingt fans ont immortalisé les prises sur leur portable. Le résultat est franchement magistral : le niveau d’excellence est incroyablement relevé, l’écoute, vraiment exacerbée. Besoin d’amour, Je ne sais plus, toutes les chansons se révèlent éminemment dignes de ces conditions à la fois contraignantes et bénéfiques. Oui, un petit miracle a eu lieu. Écoutez Live en studio

Live en studio ★★★★ 1/2 ​Chanson Guillaume Beauregard, La Tribu