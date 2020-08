Bent Arcana, Bent Arcana

On vient facilement à se fatiguer de ces artistes qui pondent plus vite que leur ombre (caméra sur Ty Segall). Bravo, vous avez été touchés par la grâce, ça coule de vous comme une source divine, c’est super. Pendant ce temps, nous, pauvres mortels devons vivre et payer les factures, et il devient quasi impossible de suivre la cadence des sorties hyperactives. John Dwyer et ses Oh Sees (tour à tour Thee Oh Sees, Osees ou encore OCS) font partie de ces frénétiques personnages. C’est pourquoi lorsque le Californien a annoncé un projet d’ensemble de free jazz, quelques yeux ont roulé dans leurs orbites (d’autres ont pétillé d’envie, bien sûr). Eh bien ! Les sceptiques seront confondus. Dwyer et les solides musiciens du projet (Ryan Sawyer, Peter Kerlin, Kyp Malone, Brad Caulkins, Tom Dolas, Marcos Rodriguez, Laena Myers-Ionita, Joce Soubiran et Andres Renteria) font naître une excellente trame avant-garde relâchée et kraut, digne de l’âge d’or de l’impro, avec en avant-plan guitare délicieuse et saxo sensuel.

