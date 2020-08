Chemical Trance, Krief

Dès I Am the Pillar of Darkness in Your Life, puis sur Never Without You, on reconnaît les Beatles en fin de parcours, le Pink Floyd de Barrett dans l’ambiance Man About Lies, la touche aérienne de Bon Iver sur I Love You Just the Same, mais l’exploit sur ce nouvel album du Montréalais Patrick Krief est de remonter à la surface de ses nombreuses et patentes influences pour faire entendre sa propre voix. On pourrait continuer à énumérer les références, applaudissons simplement la grâce d’une Line Stepper,douloureuse ballade portée par des cordes et un motif de synthé qui rôde derrière, la richesse des effets dub qui embaument la volatile et excellente chanson titre, la force dramatique qui donne du ressort à Svengali, l’intense blues rock de The Light Between Your Eyes et son mordant solo de guitare. Avec ce sixième album, l’ex-The Dears envoûte avec sa chanson rock psychédélique et romantique aux grandiloquents airs d’opéra-rock. Écoutez I love you just the same

Chemical Trance ★★★ 1/2 Rock Krief, Indica