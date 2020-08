Club Mixtape 2020, KNLO

Sans crier gare, le rappeur KNLO (Alaclair Ensemble) a lancé la semaine dernière ce Club Mixtape 2020 qui goûte le bon groove et la spontanéité. Projet de pandémie, devine-t-on en découvrant des titres tels que L’école à la maison, funk-disco interprété avec sa blonde, Caro Dupont, dont la voix habille aussi l’amusant R&B dansant Magasin et les rythmiques trap Télépathie et That’s It. SevDee, Eman, L’Incroyable Seif, Magnanimous, Sarah MK et la Brown Family (ces derniers sur une Pawn Shop funk-new-wave !) ont aussi été conviés à la fête. Car c’est de cela qu’il s’agit : un mixtape pour mettre de l’ambiance, faire sourire avec esprit, un ensemble de grooves qui touchent dans le mille, moins raffinés et réfléchis que ceux que le musicien nous offrait l’été dernier avec l’album Sainte-Foy, mais tous aussi divertissants. Le musicien concentre ici son attention sur le rap, le funk et le dancehall jamaïcain — excellente Plafond, avec sa rythmique calquée sur la bombe Boasty de Wiley, Sean Paul, Stefflon Don et Idris Alba. À écouter après s’être enduit de crème solaire. Écoutez MAGASIN

Club Mixtape 2020 ★★★ 1/2 ​Hip-hop KNLO, Disques 7e Ciel