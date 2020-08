Musique hauka, Lingo Seini et son groupe

Les Hauka (ou Haouka) sont un mouvement religieux et spirituel né dans l’Afrique coloniale (française, surtout) basé sur des danses de transe et de possession (voir le brutal court métrage de l’ethnologue et cinéaste Jean Rouch Les maîtres fous, 1955). La toujours pertinente maison Sahel Sounds publie un des plus complets recueils de ces chants rituels, véritable portail vers un autre monde. Les hauka existent toujours dit-on, surtout au Niger, et leurs danses sont une forme de résistance et de moquerie face à l’occupant occidental. Outre le kuntigi lointain et les calebasses martiales, ce sont les voix multipliées de Lingo Seini et ses musiciens (dont son fils Youssouf), enveloppantes telles des volutes de fumée mystiques, qui font porter toute la puissance de la musique sacrée hauka sur ces onze pièces pugnaces et transcendantes. Rappel nécessaire que la ligne entre combat, spiritualité et création est visiblement bien mince.

Musique Hauka by Lingo Seini et son groupe