Fixtape, Popcaan

Ne relançons pas le débat à propos de la différence entre un mixtape et un album, soulignons simplement que, depuis que le DJ jamaïcain Popcaan a officialisé son association avec le label de Drake en décembre dernier, Fixtape est déjà son second « projet » — pas un album ! — original. Réalisé par Creep du Chromatic Sound, il démarre en beauté avec deux douceurs dancehall estivales, la jolie Chill et Buzz, avant de mordre dans le son plus rude de Fresh Polo (avec Dane Ray et le Britannique Stylo G), annonçant les couleurs de ce mixtape agréablement varié, entre tendances pop de l’heure (la couleur latino de Canary, le crépitement trap d’Unda Dirt avec les poids lourds jamaïcains Masicka et Tommy Lee Sparta) et le dancehall pur, comme le dansant succès Mamakita paru en mars dernier ou l’agréable couleur old school d’Any One a Dem, en duo avec Frahcess One. Le patron Drake collabore également à deux ballades, All I Need et, surtout, la visionnaire Twist Turn, superbe production du compositeur torontois Nineteen85. Écoutez TWIST & TURN

Fixtape ★★★ 1/2 ​Dancehall Popcaan, OVO Sound