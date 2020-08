Live à Caraquet — 15 août, Les Hôtesses d’Hilaire

Un jour, nous retournerons assister à des concerts. Sans masques, sans distanciation, nous serons des centaines, des milliers à communier comme l’ont fait les fans des Hôtesses d’Hilaire dans la nuit du 14 au 15 août 2018 immortalisée sur cet enregistrement. En se fermant les yeux, c’est comme si nous y étions, tous Acadiens avec eux en ce jour de fête nationale. Les Hôtesses démarrent avec l’hymne national acadien joué façon Jimi Hendrix allumant la Star Spangled Banner, puis l’orchestre revisite ses succès dans le rock et l’allégresse. Le bruit de la foule aidant, on s’en souvient même si nous n’y étions pas : les Hôtesses d’Hilaire, quelle sacrée machine de rock psychédélique ! Les solos de guitare qui se frottent les épaules sur le son de l’orgue, le magistral Serge Brideau en maître de cérémonie parsemant ce spectacle de blagues et d’appels à la diffusion de la chanson francophone acadienne, ses histoires acerbes (Mon Acadie, Post ta shit) et hallucinées (Hilaire à boire, les 11 minutes de MDMA !) — on s’ennuie d’eux et de la foule.

Live à Caraquet – 15 août by Les Hôtesses d'Hilaire