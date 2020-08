Coeur de pirate veut racheter son ancienne maison de disques

Après avoir claqué la porte le mois dernier de sa maison de disque Dare To Care, secouée par la vague de dénonciations qui a poussé son président Éli Bissonnette à démissionner, la chanteuse Cœur de pirate souhaite maintenant la racheter pour la sauver de la tourmente.

« S’il y a une chose qu’on doit comprendre des récents événements, c’est que les actions créent le changement. Je veux faire partie du changement, je veux donner un nouveau souffle à ce que l’on connaît déjà. C’est pourquoi j’ai déposé une lettre d’intention afin de faire une offre pour l’achat de Dare To Care Records / Grosse Boîte », a annoncé l’artiste Béatrice Martin sur son compte Instagram jeudi après-midi.

Le directeur de la maison de disque, Bertrand Legret, a confirmé au Devoir « avoir bien reçu cette lettre d’intention », qui est la première offre que reçoit le label. Il n’a toutefois pas souhaité la commenter, ajoutant simplement qu’il s’agissait « d’une initiative de Béatrice », qu’il comptait « bien sûr examiner ».

Cœur de pirate, qui a rejoint Dare To Care en 2008, dit l’avoir vu devenir « une entreprise importante [du] milieu culturel », décrivant ses employés comme « des gens très compétents ». Elle ignore si son projet pourra se concrétiser, mais explique que c’était « important pour [elle] de tenter [sa] chance. » « Laisser une partie de notre culture au naufrage serait, selon moi, une erreur monumentale. », poursuit-elle.

Début juillet, la maison de disque Dare To Care a été secouée par la vague de dénonciations qui a déferlé sur les réseaux sociaux. Une victime présumée a dénoncé anonymement des comportements sexuels inappropriés de la part du chanteur Bernard Adamus représenté par la maison de disque. Celle-ci a directement coupé ses liens d’affaires avec l’artiste, publiant une courte note où elle précisait que ses valeurs « prônent un environnement sécuritaire et exempt de toute forme de violence ou d’abus ».

Reconnaissant avoir été au courant des allégations qui pèsent contre Bernard Adamus, le président et fondateur de Dare to Care, Eli Bissonnette, s’est ensuite retiré de ses fonctions.



Dans la foulée, Cœur de pirate et Les sœurs Boulay ont décidé de rompre leurs liens avec la maison de disque.



Les 25 employés de l’agence se sont quant à eux dissociés des gestes d’Éli Bissonnette dans un message Facebook le 9 juillet. « Nous avons bien conscience qu’il est toujours l’unique actionnaire de Dare To Care et que c’est un problème. Nous envisageons donc la voie de la médiation pour modifier notre structure afin d’assurer la continuité de nos opérations. » Deux semaine plus tard, Jan-Fryderyk Pleszczynski a été choisi pour assumer la présidence par intérim.