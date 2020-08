Ghetto Kumbé, Ghetto Kumbé

De Bogotá est originaire Ghetto Kumbé, constitué de trois vétérans de la scène musicale colombienne. Tous compositeurs, percussionnistes et curieux de voir jusqu’où ils peuvent amener la tradition musicale afro-colombienne en prenant la direction des planchers de danse. Ce premier album édité par le pertinent label argentin ZZK est fait pour attirer les amateurs de house : au cœur du disque se trouvent les fusions les plus réussies entre percussions acoustiques et coups de basses synthétiques, la tribale, minimaliste et envoûtante Pila Pila, le rythme afro décalé de Cara a Cara qui mène aux ritournelles house Tambo et Esta pillao, puis vers la furieuse Lengua Ri Suto (avec le collectif Kombilesa Mi fusionnant rap et chants traditionnels), pourvue d’une rythmique rappelant le kuduro ou la kizomba en vogue sur la scène électronique underground de Lisbonne. À la fois singulier dans son approche et facile d’accès dans son vocabulaire électro dansant. Écoutez Tambó

Ghetto Kumbé ★★★ 1/2 ​Électronique Ghetto Kumbé, ZZK