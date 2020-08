Is the Idea of Us, New Fries

Alerte à la no wave ! Les Torontois de New Fries présentent, quatre ans après l’abrasif et dissonant More, une collection de grooves déconstruits et savamment hypnotisants, à grands coups de répétitions cycliques et de réverbérations. Assis confortablement à cheval entre le délice décapant et l’aliénation mécanique, Is the Idea of Us est une étude sur de l’idée de la pratique performative du groupe : faisons exactement ce qui n’est pas attendu d’une formation rock, s’est dit le quatuor. La basse montre le chemin au cœur de cette thèse anguleuse et cérébrale, immersive parfois, permettant à la formation amateur (c’est elle qui le dit) de garder tout de même un pied dans un territoire mélodique… et même dansant quelques fois ! Sans tomber dans le noise pur, ceci est de l’expérimental rond et rétro, libéré mais bien encadré par une idée claire. Liars rencontrent ESG et Duchess Says, dans un loft désaffecté du Lower East Side des années 1980.

Is The Idea Of Us by New Fries